На закрытом совещании глава киевского режима заявил, что дела на фронте развиваются «нормально», чем вызвал недоумение даже среди своих сторонников.

Украинские средства массовой информации сегодня наперебой цитируют депутатов Верховной Рады, которые провели закрытую встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским и теперь обсуждают высказывания главаря режима.

Больше всего впечатлил ответ на вопрос, как он видит развитие и окончание войны. Зеленский заявил, что никогда не отдаст Донбасс России, в целом на фронте все движется нормально и враг будет разгромлен. Именно после этих слов депутаты заговорили о том, что на Банковой окончательно утратили связь с реальностью.

