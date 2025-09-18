Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил об отсутствии будущего Германии без евреев

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/ТАСС

Он подчеркнул, что ФРГ стоит на страже безопасности Израиля и осудил антисемитизм.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что у его страны нет благополучного будущего без еврейской культуры. Более того, по мнению политика, без нее ФРГ была бы просто уничтожена. Об этом он говорил во время выступления на мероприятии по случаю 75-летия Центрального совета евреев. Его слова передает Tagesschau.

«Федеративная республика была бы навсегда вырвана с корнем без еврейской жизни, без еврейской культуры в нашей стране… Я хотел бы сказать сегодня евреям в Германии: без вас не может быть хорошего будущего для Федеративной Республики», — сказал канцлер.

Мерц осудил использование критики действий Израиля в рамках вооруженного конфликта с Палестиной как предлога для разжигания антисемитских настроений. По словам канцлера, антисемитизм в Германии стал «громче, более открытым, возмутительным и жестоким» на фоне ситуации на Ближнем Востоке. И добавил, что безопасность еврейского государства является частью основ политики ФРГ.

«Мы все призваны проявить гражданское мужество, когда мы являемся свидетелями антисемитизма, расизма, дискриминации», — заключил Мерц.

Летом Федеральная ассоциация отделов регистрации и обзора информации по антисемитизму опубликовала ежегодный доклад, в котором сказано: в Германии количество негативных инцидентов возросло на почти 77% за прошлый год — до 8627 случаев. Это 24 случая в сутки. Годом ранее аналитики говорили о 13 случаях в сутки.

В августе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил в разжигании антисемитизма Францию. Президент Эммануэль Макрон в свою очередь подчеркнул, что Париж желает только безопасности для евреев, а Нетаньяху манипулирует понятиями в политических целях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за прошлую ночь в ходе очередной серии атак со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа погибли 12 человек.

