Израиль назвал сектор Газа «золотой жилой» в сфере недвижимости

Ведутся переговоры с США о дальнейшем владении землей по окончании боевых действий.

Сектор Газа представляет собой «золотую жилу» в сфере недвижимости, и Израиль уже ведет переговоры с представителями США о совместном пользовании землей по окончании конфликта. Об этом заявил глава израильского Министерства финансов Бецалель Смотрич на конференции в Тель-Авиве, его слова приводит The Times of Israel.

«Мы заплатили огромные деньги за эту войну. Нам нужно посмотреть, как мы распределим землю в процентном соотношении. На столе у президента Трампа лежит бизнес-план, составленный самыми профессиональными людьми», — сказал политик.

Смотрич отметил, что сектор Газа — настоящая «золотая жила» в сфере недвижимости, и вложения могут окупиться, если начать развивать эти территории. Он добавил, что Израиль уже завершил первый этап обновления города, а именно, снос. Наступает очередь застройки Газы.

Напомним, что в конце августа The Washington Post опубликовала подробности потенциального плана по реконструкции сектора Газа после завершения боевых действий. Он включает временное переселение жителей и возведение жилой и другой необходимой инфраструктуры. Проект подразумевает переход города под управление США не менее чем на десять лет, а также временное переселение жителей из региона.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что после ночных атак ЦАХАЛ в секторе Газа погибли 12 человек.

