Топ-5 рецептов домашних соусов из томатов, одобренных диетологом

Чтобы хороший урожай кормил вас всю зиму, приступайте к приготовлению прямо сейчас!

Свежие сочные помидоры радовали вас все лето, а могут порадовать еще и зимой! Просто приготовьте несколько вкуснейших соусов, которые сохранят вкус томатов на три холодных месяца. В материале URA.RU диетолог Лариса Никитина рассказала, какие ингредиенты лучше использовать, как хранить и получать только пользу от закруток. Вы будете уверены, что в соусе нет ни консервантов, ни красителей, ни усилителей вкуса.

«Осенние томаты насыщены ликопином. Ликопин — это мощнейший антиоксидант, который помогает защищать клетки от повреждений, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и даже некоторых видов рака. В соус также входят чеснок, лук, сладкий и острый перец, а вместе с ними — витамины, минералы и фитонутриенты, укрепляющие иммунитет», — отметила диетолог.

Польза острого перца и чеснока — это мощные противовирусные и антибактериальные свойства, стимуляция кровообращения и помощь пищеварению. Пряные травы, такие как кинза, базилик и укроп содержат витамины А и С, кроме того, они очень вкусные и ароматные! Среди множества рецептов вы можете выбрать любимый, а при желании поэкспериментировать.

Как готовить и хранить домашние соусы

Если рецепт предполагает тушение овощей, обычно готовый соус разливают по стерилизованным банкам, накрывают крышками, переворачивают и оставляют остывать. В этом случае хранить его можно при комнатной температуре. «Холодный» способ приготовления не предполагает термическую обработку ингредиентов, такие соусы лучше держать в холодильнике — в стеклянных банках под плотной крышкой. Третий вариант — заморозка: соус раскладывается по контейнерам или пакетам и убирается в морозилку. Размораживать можно только при комнатной температуре, чтобы сохранить витамины.

В процессе приготовления нельзя использовать ложку, которой уже пробовали блюдо, так как любая посторонняя бактерия может привести к образованию плесени. А если плесень появится, выбросить придется все, просто снять пораженный верхний слой и есть остатки опасно. Все как в больнице — строго, чисто и стерильно, предупреждает Никитина. Запомнили? Тогда приступайте к выбору лучшего рецепта!

Классический кетчуп

Фото: 5-tv.ru

Ингредиенты:

два килограмма томатов;

две луковицы;

три зубчика чеснока;

две столовые ложки сахара;

полторы столовые ложки соли;

две столовые ложки уксуса 9%;

пол чайной ложки черного молотого перца;

два лавровых листочка.

Измельчите томаты, протушите их до мягкости, затем дополните нарезанным луком и чесноком и подержите на огне еще 15 минут. Протрите получившуюся смесь через сито или взбейте блендером, добавьте сахар, соль и специи. Осталось только довести соус до кипения и немного поварить — пока не загустеет. Готово! Влейте уксус, разлейте кетчуп по стерильным банкам и закатайте.

Пряный кетчуп без сахара

Фото: 5-tv.ru

Ингредиенты:

полтора килограмма томатов;

два сладких перца;

две столовые ложки яблочного уксуса;

столовая ложка меда;

пол чайной ложки молотого имбиря;

четверть чайной ложки корицы;

соль по вкусу.

Еще один вариант — более ароматный и очень полезный. Очистите от кожицы томаты и перец, нарежьте и тушите, пока овощи не станут мягкими. Потом измельчите массу в блендере, приправьте специями, посолите и добавьте немного меда. Полученную смесь нужно проварить еще 20 минут до загустения. Его можно закатать в банках или остудить и отправить на хранение в холодильник.

Томатная аджика

Фото: 5-tv.ru

Ингредиенты:

два килограмма томатов;

килограмм сладкого перца;

200 граммов острого перца;

200 граммов чеснока;

две столовые ложки сахара;

две столовые ложки соли;

три столовые ложки уксуса 9%.

Для любителей ярких вкусов! Пропустите все овощи через мясорубку, а затем отправьте полученную массу на плиту — тушите на слабом огне в течение часа. Затем посолите, добавьте сахар и уксус, хорошо перемешайте и проварите еще десять минут. После этого нужно разлить соус по банкам и закатать. Зимой ароматная аджика будет отлично дополнять мясные блюда за согревающим ужином.

Грузинский сацебели

Фото: 5-tv.ru

Ингредиенты:

килограмм томатов;

две луковицы;

четыре зубчика чеснока;

пучок кинзы;

пучок базилика;

один острый перчик;

чайная ложка хмели-сунели;

соль по вкусу.

Потушите томаты и протрите через сито. Отдельно слегка обжарьте лук, а затем добавьте его к помидорам. В полученную смесь отправьте специи, чеснок и зелень. Теперь нужно поварить соус в течение 15-20 минут. Готово! Сацебели идеально подходит к мясу или овощам.

Сацебели с грецкими орехами

Фото: 5-tv.ru

Ингредиенты:

полтора килограмма томатов;

одна луковица;

четыре зубчика чеснока;

100 граммов грецких орехов;

пучок кинзы;

пучок базилика;

чайная ложка молотого кориандра;

соль и перец по вкусу.

Измельчите тушеные томаты, отдельно обжарьте мелко нарезанный лук и чеснок. Грецкие орешки разотрите в ступке или в блендере. Теперь перемешайте все ингредиенты со специями и зеленью и проварите в течение 10–15 минут. Приятного аппетита!

