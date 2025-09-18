Вымачиваем и засаливаем: как правильно приготовить черные грузди

Фото: 5-tv.ru

«Чернушки» богаты витаминами и микроэлементами, но есть их может далеко не каждый.

Бренд-шеф ресторана «Бабель» Алена Комар в беседе с Газета.ru раскрыла секрет правильного приготовления черных груздей. По ее словам, вымачивание является главным правилом.

«Черные грузди нельзя просто взять и пожарить, как белые, — сначала они должны пройти долгую обработку. Главное правило при работе с этими грибами — вымачивание», — заявила бренд-шеф.

По словам эксперта, грузди (они же «чернушки» — Прим. Ред.) необходимо тщательно промыть и оставить в холодной воде минимум на двое суток, несколько раз в день меняя воду. Так грибы потеряют свою природную горечь, которую придает млечный сок, и станут мягче.

После долгого вымачивания следует этап варки. Грузди необходимо отваривать около 15–20 минут, снимая пену. Затем их следует остудить и можно приступать к засолке. Сверху грибы рекомендуется прижать гнетом.

Бренд-шеф Алена Комар заверила, что настоящий вкус грибов с выраженным лесным ароматом раскрывается уже через два дня, а через месяц грузди будут полностью готовы.

«Чернушки» являются источником белка, клетчатки, калия, магния, фосфора, а также витаминов группы В и витамина D. Черные грузди улучшают работу кишечника и являются диетическим продуктом.

Однако стоит помнить, что «чернушки» относятся к условно-съедобным грибам, требуют тщательного промывания и не рекомендуются людям с хроническими заболеваниями ЖКТ, детям до 12 лет, а также при подагре и уратном типе мочекаменной болезни.

