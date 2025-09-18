Путин посмертно наградил сотрудников скорой помощи из Ярославской области

Фото: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

Награды вручены за проявленное мужество и преданность профессии.

Президент России Владимир Путин посмертно вручил медаль Луки Крымского фельдшерам Наталии Пановой, Светлане Глуховой и водителю Сергею Сивкову. Указ опубликован на официальном портале правовых актов.

Награды присуждены за самоотверженность и верность профессиональному долгу.

Трое медиков погибли 30 августа 2022 года в Ярославле в результате ДТП с участием бензовоза, автомобиля скорой помощи и легковой машины. Жертвами аварии стали все члены бригады, а также водитель бензовоза.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент России Владимир Путин подписал указ о награждении камчатских онкологов, которые во время землетрясения магнитудой 8,7 не прервали хирургическое вмешательство и довели его до конца. Звание «Заслуженный врач Российской Федерации» также получили Любовь Цыплакова и Сергей Шелганов. Стихийное бедствие, ставшее самым мощным в регионе с 1952 года, вызвало сильное беспокойство среди жителей полуострова. Однако врачи проявили стойкость и профессионализм, что принесло их поступку широкую известность.

