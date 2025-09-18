Президент на горошине: Трамп привез в Лондон свое постельное белье

Фото: www.globallookpress.com/Cover Images

Британская монархия предлагала комплект из египетского хлопка, но американский президент был непоколебим.

Помощники президента США Дональда Трампа позаботились о том, чтобы во время визита в Великобританию он спал на собственном постельном белье. Об этом сообщает Daily Mail.

Сотрудники американского лидера заранее проверили его комнату в Виндзорском замке и передали горничным комплекты белья, привезенные из США, несмотря на то что для гостей уже были подготовлены простыни из тонкого египетского хлопка.

Причина такого решения официально не называется. Однако источники предполагают, что речь могла идти о привычках президента и вопросах комфорта.

Дональд и Мелания Трамп 17 сентября прибыли в Виндзорский замок, где их встречали принц Уильям и Кейт Миддлтон. Позже они были представлены королю Карлу III и королеве Камилле. По данным британских СМИ, американский лидер настаивал на максимально торжественном приеме с участием королевской кареты, почетного караула, военных оркестров и праздничного салюта.

Ранее сообщалось, что во время смотра караула Трамп обогнал короля Карла III, как и в 2019 году, когда он шел впереди королевы Елизаветы II.

В рамках визита запланированы также возложение венка на могилу королевы Елизаветы II, экскурсия по часовне Святого Георгия и ужин.

