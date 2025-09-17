Скончался депутат шести созывов Госдумы от Воронежской области Руслан Гостев
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Причиной послужила продолжительная болезнь.
Депутат Госдумы в шести созывах от Воронежской области Руслан Гостев скончался на 81-м году жизни. Причиной послужила продолжительная болезнь. Об этом рассказал губернатор региона Александр Гусев в среду, 17 сентября, в своем Telegram-канале.
«От себя лично и от правительства области выражаю глубокие соболезнования родным и близким Руслана Николаевича, его друзьям и соратникам», — написал Гусев.
По словам действующего губернатора, Гостев никогда не бросал слов на ветер, был порядочным, деятельным, служение городу и укрепление государственности ставил на первый план, а также поддерживал инициативы горожан и оказывал им реальную помощь.
Стоит отметить, что Руслан Гостев был доктором исторических наук, профессором и академиком, а начало его депутатской карьеры пришлось на тяжелые девяностые годы, когда он занимал должность секретаря обкома КПСС.
Ранее 5-tv.ru рассказал, каким должен быть следующий президент Белоруссии по мнению Лукашенко.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX