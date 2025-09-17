Саудовская Аравия и Пакистан заключили оборонный пакт

Фото, видео: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

Атака на одну из стран отныне приравнивается к нападению на обе страны.

Саудовская Аравия и Пакистан подписали соглашение о взаимной обороне. Об этом сообщает Reuters. Теперь нападение на одну из стран будет расцениваться как агрессия против обеих.

Документ усилил давнее партнерство государств в сфере безопасности. Отмечается, что Пакистан располагает ядерным оружием.

