Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ затронул и роль морской пехоты в достижении целей спецоперации.

Российские войска в зоне СВО наступают практически на всех направлениях. Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ (ВС РФ) Валерий Герасимов.

Он отметил, что наиболее упорные бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ) развернулись на красноармейском направлении, где Киев безуспешно стремится остановить наступление ВС РФ.

Герасимов уточнил, что группировка войск «Запад» развивает наступление в Купянске. Также на данный момент идет продвижение на краснолиманском направлении, где близится к завершению освобождение Кировска. Помимо этого, штурмовые подразделения «Южной» группировки углубляются в Северске.

Герасимов добавил, что российские военнослужащие вошли и ведут боевые действия в населенном пункте Ямполь. Также украинские боевики полностью выбиты из Серебрянского лесничества.

Герасимов затронул и роль морской пехоты в достижении целей СВО.

«Морские пехотинцы в боях под Угледаром и на курском направлении доказали свое превосходство над противником, проявили лучшие качества российского воинства — мужество, героизм, стойкость», — заявил начальник Генштаба ВС РФ.

