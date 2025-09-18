Трамп во время смотра почетного караула обогнал короля Карла III

Фото: www.globallookpress.com/i-Images/Pool

Ранее американский лидер уже нарушал протокол встречи подобным образом.

Президент США Дональд Трамп во время официального визита в Великобританию вновь оказался в центре внимания из-за нарушения протокола. Как сообщает CNN, на церемонии смотра почетного караула он шел впереди короля Карла III.

«Когда Дональд Трамп и король Карл III проводили смотр почетного караула, президент опережал монарха на несколько шагов», — говорится в сообщении

Отмечается, что подобное поведение американского лидера уже наблюдалось ранее. В 2019 году, во время своего предыдущего визита в Великобританию, Трамп также опередил королеву Елизавету II. Тогда представители Букингемского дворца подчеркнули, что такие действия не являются формальным нарушением протокола.

Несмотря на стремление президента «оказаться в центре внимания», атмосфера церемонии оставалась дружелюбной. По данным CNN, Трамп и Карл III были в хорошем настроении и даже обменивались шутками во время смотра.

Визит американского лидера в Великобританию сопровождается насыщенной программой: Трамп принимает участие в официальных встречах, церемониальных мероприятиях и переговорах, направленных на укрепление сотрудничества между двумя странами.

