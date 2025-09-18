«Пошли в онлайн-школу» Калашникова отреагировала на новости о травме сына

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Ребенок певицы перенес серьезную операцию после полученной травмы.

Певица Анна Калашникова в беседе с 5-tv.ru прокомментировала новости о том, что ее сын получил перелом носа в учебном заведении. Ранее в начале сентября она утверждала, что мальчику нанесли травму в школе, однако теперь назвала эту информацию недостоверной.

«Наверное, с кем-то перепутали меня, да?» — шутливо отреагировала певица.

По словам Калашниковой, ее сын действительно перенес операцию на нос, но происшествие не было связано с учебным процессом или конфликтами со сверстниками. Врачи рекомендовали временно исключить активные занятия спортом, чтобы не допустить повторного повреждения.

«Было принято решение: хирурги и вообще все врачи попросили, чтобы <…> ну, скажем так, не было никакого массового спорта, вот этих игр, потому что, если ударят, то второй раз операцию делать уже опасно в таком возрасте. Поэтому мы пошли в онлайн-школу, и на самом деле нам пока очень нравится. А дальше вернемся в обычную», — заявила Калашникова.

