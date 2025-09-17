«Пороха понюхал»: Лукашенко о характере следующего президента Белоруссии

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Глава государства ищет кандидатов среди общественных деятелей.

Следующим президентом Белоруссии может стать «крепкий мужик, который обязательно понюхал пороха». Так высказался настоящий глава государства Александр Лукашенко. Его слова публикует местное издание БелТА.

Белорусский лидер заявил, что он находится в поисках подходящих кандидатов среди общественных деятелей. Несмотря на это, он считает, что далеко не все смогут справиться с ролью главы страны. Лукашенко отметил, что для того, чтобы человек стал президентом, необходимо время.

«Надо время, чтобы новый человек стал президентом, если не родился. Если у тебя нет задатков президента от природы — в Белоруссию не суйся», — пояснил он.

К тому же Лукашенко добавил, что постоянно говорит о будущем преемнике на пост президента для того, чтобы граждане привыкли к мысли о смене власти.

Лукашенко у власти в Белоруссии с 1994 года. Он избирался на пост президента семь раз. На новый срок его выбрали 27 января 2025 года Лукашенко. За действующего лидера проголосовали 86,82% избирателей.

Президент в Белоруссии избирается на пять лет. Очередные выборы президента в государстве пройдут в 2030 году.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент США Дональд Трамп назвал Лукашенко сильным и уважаемым правителем.

