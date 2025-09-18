Немцы против многообразия: как в Германии изменилось отношение к мигрантам

В Германии провели исследование о терпимости жителей к приезжим

Все чаще отвергается этническое и религиозное многообразие.

Отношение к мигрантам кардинально поменялось за последние пять лет в Германии. Об этом написало издание EADaily.

В источнике отметили, что из данных исследования Фонда Роберта Боша «Барометр многообразия 2025» ясно — немцы все более нетерпимы к «этническому и религиозному многообразию».

«Граждане Германии менее открыты к социальному многообразию, чем в 2019 году, — в частности, все чаще отвергается этническое и религиозное многообразие», — подчеркнули на сайте фонда.

При этом лишь 34% респондентов полагают, что религиозное разнообразие — обогащающий общество фактор. Еще 56% опрошенных высказали такую же позицию в отношении этнического происхождения. Помимо этого, уточнялось, что в 2019 году следующие цифры были гораздо выше — 44% и 73% соответственно. В фонде пояснили, что религиозное неприятие в особенности «затрагивает мусульман».

Наивысший уровень толерантности выявили в двух федеральных землях ФРГ: Шлезвиг-Гольштейне и Северном Рейне-Вестфалии. В этих местах наибольшее количество мигрантов. В сравнении с этим самый низкий уровень терпимости проявили жители Тюрингии, Саксонии и Мекленбурга-Передней Померании, которые находятся на бывших территориях ГДР.

На фоне этих данных в издании пояснили, что прежнее различие по уровню толерантности между Западной и Восточной Германией постепенно сходит на нет. Общий индекс многообразия снизился в Германии с 68 пунктов, которые были в 2019 году, до 63 пунктов в 2025 году по шкале от ноля до 100.

«Хотя этот показатель по-прежнему превышает среднее значение, его снижение является явным сигналом растущей социальной напряженности», — заключили в фонде.

Исследование состоялось в мае. Участвовали в нем 4761 человек, среди которых у 1074 респондентов были миграционные корни.

Ранее, писал 5-tv.ru, польские мигранты начали массово покидать Германию.

