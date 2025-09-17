Женщина насмерть сбила медвежонка на трассе в Сочи

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

В России в последнее время растет число ДТП с участием животных.

На федеральной автодороге А-149 в Сочи водитель автомобиля Haval насмерть сбил медвежонка, который выбежал на дорогу. Нарушителю грозит штраф в размере 60 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram-канале.

«Утром 17 сентября в Сочи на федеральной автодороге А-149 48-летняя женщина, управляя автомобилем „Хавал“, совершила наезд на медведя», — говорится в сообщении.

В России в последнее время растет число ДТП с участием животных. Чаще всего причиной таких аварий является превышение скорости водителями, а также нарушение правил дорожного движения. Кроме того, столкновения с животными чаще всего происходят в темное время суток, когда звери более активны и плохо видны.

Особо опасными считаются участки дорог с близким расположением лесных массивов и кустарников. По данным за несколько последних лет, лидерами по количеству аварий с животными являются трассы «Золотое кольцо» (Р-132), «Вятка» (Р-176), «Волга» (М-7) и другие крупные магистрали.

Регулярнее всего ДТП происходят с лосями, кабанами, лошадьми и домашним скотом. Например, в июне на трассе Чита — Иркутск в столкновении с лошадью погиб известный юморист Валерий Гуляев, его супруга получила серьезные травмы.

