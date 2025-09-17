Русский след: королева Камилла надела украшение матери Николая II

Фото: Reuters/Aaron Chown

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

До этого драгоценность принадлежала Елизавете II.

Жена короля Великобритании Карла III Камилла появилась на мероприятии с брошью, похожей на украшение императрицы Марии Федоровны, матери Николая II. На это обратил внимание Telegram-канал Jewellery Digest.

Супруга короля надела украшение с крупным сапфиром и бриллиантами. Оно в 1930 годах было приобретено королевой Марией Текской и с этого момента находилось в собственности у британской королевской семьи. Известно, что до Камиллы брошь носила бывшая королева Великобритании Елизавета II.

При этом британский журнал Tatler, как подчеркнули в источнике, писал, что сапфировая брошь на самом деле принадлежала королеве Виктории, однако это суждение ошибочно, так как украшения похожи.

До этого Камилла также выбирала для значимого события драгоценность с российским следом. Так, на похоронную церемонию Елизаветы II в 2022 году она надевала брошь, которую внуки подарили королеве Виктории, а среди них была жена Николая II, императрица Александра Федоровна. Последняя профинансировала общий подарок.

Ранее 5-tv.ru писал, почему попытка принца Гарри примириться с Карлом III провалилась.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.