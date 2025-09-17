Останина высказалась о запрете песен «Сектора Газа»: «До сих пор слушаю «Твой звонок»

Фото, видео: ВКонтакте/sektorgazamusic

Депутат заявила, что всегда боролась с идеями, а не с людьми.

Распространение композиций панк-рок-группы «Сектор Газа» регулируется на законодательном уровне, поэтому ее творчество не станут запрещать. Об этом заявила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

«К нам обратились с тем, что в соцсетях распространяется трек группы „Сектор газа“ — „Частушка“, где сплошные матерные выражения, а подростки и дети это смотрят», — пояснила Останина.

В Роскомнадзор Останина обращаться не стала, поскольку выяснилось, что композиция, о которой было сказано в заявлении, была создана на основе старого трека при помощи искусственного интеллекта.

При этом собеседница пояснила, что на многих площадках действительно до сих пор звучат треки музыкальной группы с бранными словами, однако относительно этого существует два закона. Первый — «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», по которому все публично-зрелищные мероприятия должны маркироваться, второй, по словам Останиной, — «О запрете мата в публичном пространстве». Также первый закон из названных предполагает использование выражений с матами в случае художественной необходимости, подчеркнула Останина.

На данный момент в России отсутствует единый закон о запрете мата, однако существует комплекс правовых норм, которые регулируют его использование.

«В 1990-е это было круто, но, а сейчас, может быть, лучше подсократить. Но я никогда не относилась к тем людям, которые борются не с идеями, а с самими людьми», — отметила собеседница.

К тому же депутат заявила, что является фанатом группы «Сектор Газа».

«До сих пор слушаю песню „Твой звонок“. Это одна из моих любимых песен. Не надо от меня никого защищать, я сама стану защищать людей творческих», — сказала Останина.

При этом она добавила, что относится к поклонникам основателя группы Юрия Хоя, поэтому считает, что не следует осквернять светлую память исполнителя.

Ранее 5-tv.ru писал, что группу «Сектор Газа» могут запретить, ограничив распространение треков группы «Сектор Газа» на музыкальных платформах, а также в соцсетях.

