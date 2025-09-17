Цифровизация во всем: в Казани открылся форум Digital Week

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Вильф; 5-tv.ru

Эксперты и участники из 70 стран обсудят внедрение технологий в различных сферах.

В этом году две трети всех первоклассников в стране родители записали в школу на портале Госуслуг. О том, как цифровизация меняет самые разные сферы жизни говорят сейчас на форуме Digital Week в Казани.

Вот лишь один пример: численность IT-специалистов в России превысила миллион человек. Нового рекорда, как ожидается, достигнет доля отрасли в отечественном ВВП.

«В прошлом году IT-отрасль России показала невероятный темп роста. По объему реализации собственных IT-решений мы выросли за прошлый год более чем на 45%. Это абсолютный рекорд. Мы превысили объем 4,5 триллионов рублей реализации IT-продуктов, услуг, решений российских», — рассказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев.

В форуме участвуют представители более 70 стран. Эксперты обсуждают внедрение цифровых технологий в госуправлении, образовании, культуре, здравоохранении и других сферах.

