Американская рэп-исполнительница Карди Би станет мамой в четвертый раз. Об этом она рассказала в интервью журналисту Гейл Кинг в эфире CBS Mornings.

Певица ждет ребенка от своего нового парня, футболиста Стеффлона Диггза, выступающего на позиции принимающего в клубе Национальной футбольной лиги «New England Patriots».

Ровно год назад Карди Би стала мамой в третий раз. Дочку знаменитость родила от бывшего мужа, рэпера Offset, настоящее имя которого Киари Кендрелл Сифус. У артистки есть еще двое наследников — шестилетняя дочь Калчер и сын Уэйв. Они тоже родились от экс-избранника звезды.

Поженились Карди Би и Offset в 2017 году. На протяжении всего союза у пары складывались непростые отношения. В 2020 году Карди Би подавала на развод, однако передумала, а через год у них родился второй ребенок. Развелись супруги в 2024 году.

Ранее, писал 5-tv.ru, Карди Би рассказала о том, как чуть не потеряла ребенка.

