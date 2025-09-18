Водолазы извлекли артефакты из однотипного с «Титаником» лайнера

Фото: Facebook*/culturegr

«Британник» потонул из-за мины в 1916 году.

Впервые в истории водолазы извлекли артефакты с «Британника» — судна-близнеца «Титаника», затонувшего в Эгейском море более века назад. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на Министерство культуры Греции.

В состав команды входили 11 дайверов, которые работали на глубине около 120 метров. Используя современное оборудование с замкнутым циклом регенерации воздуха, они подняли на поверхность корабельный колокол, навигационную лампу, посеребренные подносы для пассажиров первого класса, керамическую плитку из турецкой бани, бинокли и фарфоровую раковину. Видео и фотографии с места экспедиции опубликованы в соцсетях ведомства.

Поисковую экспедицию организовал британский историк Саймон Миллс, основатель Britannic Foundation, при поддержке греческих властей. По словам исследователей, условия на месте крушения осложняли работу: течение и плохая видимость делали каждое погружение рискованным.

На данный момент все артефакты находятся в реставрационных мастерских в Афинах. После восстановления их планируют выставить в новом Музее подводных древностей в Пирее. Отдельный раздел экспозиции будет посвящен Первой мировой войне, где предметы с «Британника» станут центральными экспонатами.

«Британник», построенный компанией White Star Line и спущенный на воду в 1914 году, был из одной серии с «Олимпиком» и «Титаником». Первоначально его проектировали как роскошный лайнер, но во время Первой мировой войны корабль переоборудовали в судно-госпиталь. Он направлялся к острову Лемнос 21 ноября 1916 года, когда подорвался на мине у побережья острова Кеа и затонул менее чем за час. Из 1066 человек на борту погибло 30 пассажиров — большинство из них попали под работающие винты корабля в спасательных шлюпках.

