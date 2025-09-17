Умер детский писатель и иллюстратор Энтони Мейтленд

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Британский детский писатель и художник-иллюстратор Энтони Мейтленд скончался на 91-м году жизни. Лауреат и номинант престижных наград ушел из жизни у себя дома в Суффолке, сообщает «Российская газета» со ссылкой на источник.

Мейтленд провел детство в Германии и Азии, а художественное образование получил в Колледже искусств в Бристоле, который окончил в 1957 году. После этого он посвятил себя иллюстрации и литературе. Его изящные графические работы отличались вниманием к деталям и тонким чувством стиля, что быстро принесло ему признание в издательском мире.

Особую известность Мейтленд приобрел благодаря сотрудничеству с автором исторической фантастики Леоном Гарфилдом и детской писательницей Рут Эйнсворт. Его иллюстрации помогли оживить целый ряд их книг, сделав их еще более популярными среди юных читателей.

Помимо художественной деятельности, Мейтленд занимался и собственным литературным творчеством. Среди его авторских работ — книги «Тайна сарая», «Бездельник Джек» (по мотивам был поставлен мюзикл) и ряд других произведений для детей. Его творчество отличалось легким юмором, теплотой и умением говорить с ребенком на равных.

Коллеги и читатели вспоминают Энтони Мейтленда как человека, чья жизнь и работа были неразрывно связаны с любовью к литературе и искусству. Его книги и иллюстрации продолжают вдохновлять новое поколение юных читателей.

