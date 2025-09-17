«Есть слепые мужчины»: с какими женщинами не хотят знакомиться и почему

Фото, видео: 5-tv.ru

Клинический психолог выделил пять причин нежелания идти на контакт с представительницами прекрасного пола.

Клинический психолог и психотерапевт Роман Сафронов в беседе с 5-tv.ru перечислил пять причин, из-за которых мужчины могут не замечать женщину. По его словам, дело не в том, что представительницы противоположного пола остаются «незаметными» — мужчины их видят, но сознательно решают не вступать в контакт.

Первая причина, объяснил эксперт, связана с женской неуверенностью в себе и нелюбовью к себе. Внутреннее состояние отражается во внешних проявлениях — в походке, словах, голосе, движениях.

«Чем более пластичные движения, тем больше мужчина хочет эту женщину видеть рядом с собой, тем притягательнее для него эта женщина становится», — отметил психолог.

В качестве рекомендации он посоветовал девушкам занятия танцами.

Вторая причина — закрытость. Женщины часто не знают, как себя подать, о чем рассказать, чем заинтересовать. Сафронов рекомендует заранее подготовить два-три интересных факта о себе и своих достижениях, подчеркнуть качества, которые делают личность уникальной и отличают от других.

Третьей причиной эксперт назвал глубокие страхи и недоверие к мужчинам. Они могут уходить корнями в прошлые травмы или обиды — как из детства, так и из предыдущих отношений. В таких случаях он советует прорабатывать проблему со специалистом.

«Женщина является источником импульса и действия мужчины», — добавил Сафронов.

Четвертая причина — недостаток сигналов. Ученые, отметил психолог, установили: уверенный мужчина может подойти после 2–3 намеков (взгляд, улыбка), а неуверенному требуется 7–8 сигналов. Поэтому важно чаще проявлять внимание — смотреть в глаза, улыбаться, проходить рядом, иногда даже прямо обращаться.

Наконец, пятая причина связана с теми ролями, которые примеряют на себя женщины. Попытка играть неестественную роль — например, «роковой дамы» или чрезмерно заботливой спутницы — вызывает дискомфорт и отталкивает. Главное — найти образ, который будет органичен и позволит раскрыться.

«Нет некрасивых женщин, есть слепые мужчины», — подчеркнул Сафронов, добавив, что искренность и умение получать удовольствие от общения всегда привлекают.

