Павел Погребняк покинул светское мероприятие с 18-летней спутницей: кто она?

41-летний спортсмен был замечен в неожиданной компании.

Футболист Павел Погребняк был замечен на премии FB «Люди Года-2025» в компании 18-летней девушки.

На мероприятии, проходившем в Москве, экс-футболист привлек внимание журналистов, когда его бывшая жена Мария поинтересовалась, придет ли он один или с новой спутницей.

Позже стало известно, что Погребняк пришел в сопровождении молодой красавицы по имени София, которая учится на лингвиста в Высшей школе экономики. Место для нее было подписано именем Павла, что добавило интриги к их совместному выходу.

В течение вечера пара активно общалась и позировала для фотографий, а после завершения мероприятия покинула его на одной машине. Информации о Софии мало, так как она предпочитает вести закрытый образ жизни. Известно, что девушка принимала участие в Евразийской лингвистической олимпиаде и сдавала экзамены в МГУ.

Напомним, что Погребняк развелся с Марией в 2023 году, и у них трое детей, один из которых ровесник его новой спутницы.

