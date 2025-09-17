В мессенджере МAX зарегистрировались более 35 млн пользователей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Количество зарегистрированных пользователей в мессенджере Max превысило 35 миллионов человек. Об этом стало известно из сообщения генерального директора социальной сети «ВКонтакте» Владимира Кириенко, который выступил на международном форуме Kazan Digital Week.

«С начала запуска летом мы регулярно увеличиваем количество зарегистрированных пользователей. На начало этой недели эта цифра превысила 35 миллионов человек», — пояснил он.

При этом Кириенко напомнил, что заработал мессенджер в июне текущего года и стартовал с отметки в 100-200 тысяч пользователей.

Проект развивает компания «ВКонтакте» при поддержке Минцифры. В планах, сделать мессенджер платформой не только для обмена сообщениями, но и площадкой для онлайн-взаимодействия с государственными органами. В мессенджере Max уже создали каналы представители российского руководства, в том числе президент РФ Владимир Путин.

