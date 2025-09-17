Семья военных: Николай Басков счастлив, что не запятнал память отца и деда

Николай Басков счастлив, что не запятнал память отца и деда

Артисту всегда было важно не опозорить своих родных.

Народный артист России Николай Басков счастлив, что не запятнал память отца и деда. Об этом певец рассказал на пресс-конференции в рамках акции «Песни и кино — нашим героям» в МИА «Россия сегодня».

Баков отметил, что вырос в семье военных и для него важно не опозорить своих родных.

«Я очень счастлив, что я ни в коем случае не запятнал память своего деда, который прошел Великую Отечественную войну, и память своего отца, который всегда был человеком военным», — поделился артист.

Исполнитель подчеркнул, что, несмотря на образ, который сложился у общественности о сфере его деятельности, в шоу-бизнесе тоже работают люди, умеющие чувствовать.

«Когда выходим на сцену, у нас есть свои определенные образы, в которых мы находимся. Потому что каждая песня — это моноспектакль. Но это не значит, что в этом артисте, в том или ином нет своей скрытой какой-то души и патриотизма», — заметил Басков.

О добавил, что все это воспитывается на семейном уровне и заложено в ДНК.

Певец признался, что любит свою Родину и мечтает о том, чтобы все жители нашей огромной многонациональной страны понимали: Родина у нас одна.

