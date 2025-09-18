Не народные артисты: Киселев в пух и прах разнес Крутого, Михайлова и Матвиенко

Фото, видео: Белкин Алексей/ТАСС; 5-tv.ru

Не все российские звезды близки с поклонниками. Но есть и исключения.

Не каждый народный артист РФ, считающий себя таковым, является им по факту. Об этом на пресс-конференции в рамках акции «Песни и кино — нашим героям» в МИА «Россия сегодня» рассказал создатель группы «Земляне» Владимир Киселев.

«Не все народные артисты, которые носят это звание и тем самым отождествляют слово „народ“, являются народными», — сказал он.

По его словам, такие народные артисты России, как Игорь Крутой, Игорь Матвеенко и Стас Михайлов не приняли участие в Совете при президенте Российской Федерации по культуре и искусству, в то время, как заслуженный артист РФ Денис Майданов находится в нем и таким образом оказывается ближе к людям.

«В подтверждение этому участие в комитете культуры. Такие персоны, как Игорь Крутой, Игорь Матвеенко, Стас Михайлов категорически отказываются быть со своим народом, а присутствующий здесь Денис Майданов, будучи заслуженным артистом РФ, на мой взгляд, как раз является именно народным артистом», — пояснил Киселев.

Ранее, писал 5-tv.ru, артисты Николай Басков, Григорий Лепс и Лариса Долина выступят для раненых бойцов специальной военной операции.

