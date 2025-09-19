Марш энергий: китайский гороскоп на неделю с 22 по 28 сентября
На что следует обратить внимание на грядущей неделе?
5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 22 по 28 сентября от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.
Слабое начало недели компенсируется бодрым маршем энергий в конце. И если понедельник требует почти полного покоя, то среда, четверг, пятница, суббота и воскресенье могут компенсировать время вынужденного покоя в понедельник.
Понедельник, 22 сентября 2025 года
День Деревянной лошади
Энергия этого дня нестабильна из-за одного из четырех ключевых событий года — осеннего равноденствия. Его пиковая фаза состоится в 21:20 по московскому времени. С этого момента мы погружаемся в самую холодную и темную половину года. Можно сказать, вечер года.
Такой день лучше всего провести максимально тихо, не перенапрягаясь психологически, физически и умственно. В небе происходит столько всего, что силы природы пытаются подстроиться под эти события межзвездного масштаба. И им не до поддержки наших активных дел. Хорошо в такой день изучать труды философов, размышлять над природными явлениями, посвятить какое-то время духовному развитию. Самое лучшее время и направление для медитаций — с 17:30 до 19:30 по вашему местному времени спиной к югу. Посидите 20 минут в тишине, послушайте себя и свои желания, подумайте о том, к чему бы вы хотели прийти в ближайшие три месяца. Создайте себе своего рода программу, план для выполнения. Это лучшая практика в равноденствие.
Совет: период максимальной активности и созидательной энергии. Главное — действовать честно и упорно, и успех обязательно придет. Помните, что путь к успеху будет непростым, но преодоление препятствий только укрепит ваши позиции.
Вторник, 23 сентября 2025 года
День Деревянной козы
Не стоит использовать этот день для серьезных занятий. Ритмы стихий еще не успели опомниться от масштабных звездных событий и поддержать ваши начинания не смогут. В такой день лучше начинать обучение, назначать встречи, инвестировать, подписывать незначительные бумаги. Старайтесь своевременно реагировать на неожиданные вводные, которые могут вклиниваться в этот день из-за структуры обратного отклика. Все договоренности и дела этого дня будут подлежать пересмотру.
Совет: даже в период застоя можно найти свои преимущества. Важно использовать это время для накопления сил и поиска новых путей развития.
Среда, 24 сентября 2025 года
День Огненной обезьяны
Обладает выдающимся потенциалом по звездам, однако поражен звездой болезней. Зато добродетель небес и добродетель месяца, дадут поддержку путешествиям, помолвке, переезду в дом после завершения ремонта. А к врачу лучше сходить в другой день, чтобы не получить неверного диагноза или каких-то других неприятностей. Опасайтесь сплетен в этот день. Они могут появиться из-за того, что кто-то может вас неверно понять. В этот день главенствуют врата иллюзий и обмана — может быть много запутанностей и нечеткости в информационном потоке.
Совет: вселенная создает благоприятные условия для успеха во всех начинаниях. Главное — не упустить момент и действовать решительно, используя открывающиеся возможности.
Четверг, 25 сентября 2025 года
День Огненного петуха
Включает в себя несколько негативных созвездий, малый красный охват и небесную удачу — такое противоречие ослабляет энергию этого дня. Тем не менее он подойдет для посещения врача, встреч, помолвки, планирования, обучения, начала ремонта, сдачи экзаменов, работы с документами, нейтрализации плохого и борьбы с незаконными действиями благодаря структуре Процветающего духа и созвездию Ковша, через которое проходит в этот день Луна.
Совет: древний символ гексаграммы — священный котел, содержащий пищу для жертвоприношений. Это образ, указывающий на потенциал создания чего-то ценного через взаимодействие различных элементов.
Пятница, 26 сентября 2025 года
День Земляной собаки
Неплохой день, получает две счастливые звезды, способствует успехам в земляных работах, закладке фундамента, переезда в новый дом и запуска бизнеса. Хорошо в такой день проводить очищение, избавляться от дурных привычек. В финансовых вопросах и документах могут встречаться ошибки — внимательнее читайте мелкий шрифт. Но все закончится хорошо и в вашу пользу благодаря звезде направляющей матрицы Джи Фу.
Совет: чрезмерная гордость и самоуверенность могут стать препятствием на пути к успеху. Скромность и уважение к обстоятельствам помогают преодолеть любые трудности.
Суббота, 27 сентября 2025 года
День Земляной свиньи
Получает превосходные звезды, но не может дать мощного старта долгосрочным проектам — разрушитель не дает ничего создать, а это день разрушителя года. Свинья с годом змеи спорит и проигрывает в неравной битве. Сегодня хорошо успешно завершать проекты, избавляться от ненужного, перебирать вещи. Из-за структуры «Земная сеть натянута», в этот день могут появляться сомнительные предложения, не ввязывайтесь ни в какие аферы. Помните о том, что большая часть, до 95%, звонков с неизвестных номеров — это мошенники, а с ними разговор короткий.
Совет: период созерцания, осмысления и накопления знаний. Это время, когда важно остановиться, оглянуться назад и проанализировать происходящее.
Воскресенье, 28 сентября 2025 года
День Стальной крысы
День пустоты, получает негативные звезды. Однако благодаря поддержке звезды огня и добродетели месяца, может поддержать переезд в новый дом, путешествия, начало ремонта и земляные работы. Может быть немного суматошным, и на дорогах в этот день нужно быть внимательнее из-за структуры «Белый тигр в действии». В остальном энергии дня обещали вести себя хорошо.
Совет: период активного роста и развития. Отражает время, когда благоприятные условия позволяют приумножать достижения и расширять возможности.
