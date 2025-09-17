Президентская комиссия рекомендовала Краснова на пост председателя Верховного суда

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков; 5-tv.ru

Сейчас он занимает пост генерального прокурора России.

Комиссия при президенте РФ одобрила кандидатуру Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда. Соответствующая информация появилась на сайте Кремля.

«Решением Комиссии кандидатура Краснова Игоря Викторовича рекомендована Президенту Российской Федерации для представления Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации для назначения на должность Председателя Верховного Суда Российской Федерации», — сказано в публикации.

В настоящий момент Игорь Краснов занимает пост генерального прокурора России. Ранее он был заместителем председателя Следственного комитета, а также старшим следователем по особо важным делам.

В 2025 году Краснов получил звание «Заслуженный юрист Российской Федерации» за значительный вклад в укрепление законности и многолетнюю плодотворную работу в сфере юриспруденции. В числе других наград Краснова — «За заслуги перед Отечеством» II степени и почетная грамота Президента РФ.

С 3 февраля 2020 года он является членом Совета Безопасности РФ и Совета при Президенте России по противодействию коррупции.

