Портивших поезда метро граффитистов поймали в Москве

Нарушителям грозит до семи лет тюрьмы — не только за рисунки.

Вандалам в Москве грозит до семи лет тюрьмы. Речь про конкретную группу нарушителей, которые считают себя уличными художниками.

В качестве холста для своих граффити они выбирали вагоны столичного метро. И дело даже не в самих рисунках. Нарушители несколько месяцев портили госимущество. И для этого незаконно проникали на закрытые территории, в том числе электродепо, где стояли поезда. А когда в одном из таких нарушителя заметил сотрудник метро и попытался остановить, тот напал на него и распылил в лицо содержимое газового баллончика.

Сейчас все подозреваемые задержаны.

