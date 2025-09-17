Замена на «Интервидении»: почему Брэндон Ховард не представит США на конкурсе

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Кто представит страну вместо него?

Певица и продюсер VASSY (настоящее имя — Василика Карагиоргос) представит США на Международном музыкальном конкурсе «Интервидение» вместо Брэндона Ховарда. Об этом сообщили организаторы проекта 5-tv.ru.

«Я с нетерпением ждал возможности выйти на сцену „Интервидение-2025“ и представить Соединенные Штаты Америки, однако по непредвиденным обстоятельствам я не смогу присутствовать в этом году», — сказал Брэндон Ховард в видеообращении к зрителям в Telegram-канале конкурса.

Ховард сказал, что от США поедет VASSY и будет выступать под пятым номером. Артист назвал VASSY замечательной певицей и уверен, что она подарит «то самое волшебство, ради которого существует этот конкурс». В конце своей речи Ховард пожелал удачи всем участникам «Интервидения». Он назвал этот конкурс уникальным событием, которое объединяет людей по всему миру.

«И пусть вы все почувствуете тепло и страсть сердец зрителей и насладитесь этой незабываемой атмосферой», — сказал он.

«Интервидение» — международный музыкальный конкурс эстрадной песни. Изначально он проводился с 1960-х по 1980-е годы. Организаторами выступала Международная организация радиовещания и телевидения. Участие в конкурсе принимали артисты из стран Европы, Центральной Азии, Африки, Америки и других регионов.

В феврале 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Международного музыкального конкурса «Интервидение-2025» в Москве и Московской области. Россию в этом году на конкурсе представит заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (SHAMAN) с песней «Прямо по сердцу». Конкурс пройдет 20 сентября 2025 на площадке «Live Арена» в Москве.

Ранее 5-tv.ru писал, что на «Интервидении» большинство исполнителей споют на национальных языках.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.