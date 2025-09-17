Умер шведский режиссер Ларс Вестман

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Кинематографист не дожил до своего Дня рождения всего 11 дней.

Утром 16 сентября не стало шведского кинематографиста Ларса (Лассе) Вестмана. Об этом сообщило издание Sweden Herald со ссылкой на дочь режиссера.

Сердце постановщика остановилось из-за продолжительной болезни. До своего 87-летия Вестман не дожил всего 11 дней.

Деятель искусств освоил не только режиссуру. Он также был актером, оператором, продюсером, сценаристом, телеведущим и даже карикатуристом.

Кинематографист родился 27 сентября 1938 года в столице Швеции. В 1963-м окончил Стокгольмский университет, где изучал рекламу, а также посещал курсы телевизионных продюсеров.

Первый свой фильм он снял в 1966 году.

Ленты Вестмена были известны не только на его родине. Работы этого постановщика удостоены ряда международных наград в Канаде, Германии, Болгарии и Бразилии.

Он объехал 42 страны в рамках проекта «Вокруг света». Жил в Западной Африке, где снял более 20 лент про культуру народов этого региона. Также сотрудничал с СССР, Китаем и Кубой.

