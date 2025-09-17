На Барвиху в инвалидном кресле: Вася Бандит поехал в ресторан после приговора

Фото: Известия/Анна Полетаева

Осужденный должен был оставаться под домашним арестом.

Криминальный авторитет по кличке Вася Бандит, настоящее имя которого Игорь Кокунов, отправился в ресторан на Барвихе после того, как ему был вынесен приговор. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru.

Суд приговорил его к восьми годам и двум месяцам колонии особого режима. По решению судьи, время, отведенное на обжалование приговора, Кокунов должен был находиться под домашним арестом.

Также в разговоре с изданием Игорь поделился, что решением суда остался доволен. В настоящее время мужчина передвигается в инвалидном кресле, а также уверяет, что у него плохое самочувствие. В июле криминальный авторитет оказался в больнице с инсультом, и, несмотря на хронические заболевания, после лечения его отправили в СИЗО.

Арестовали Кокунова в июне 2020 года. В это же время против него возбудили уголовное дело по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). Тогда следствие выдвинуло версию, что Вася Бандит получил соответствующий статус и сферу влияния в 1993 году. В Москве его признали вором в законе, также под его контролем была деятельность криминальных структур на территории России.

Расследование закончилось в конце апреля 2021 года. В дальнейшем суд перевел Кокунова под домашний арест. В феврале 2022 года, за день до нового заседания, подсудимый снял браслет и сбежал. В 2023 году Васю Бандита объявляли в международный розыск, а затем его задержали на контольно-пропускном пункте между Албанией и Черногорией по ордеру Интерпола. Осенью 2024 года Кокунова экстрадировали в РФ.

