При лучшем исходе удастся не просто остановить процесс старения, но и обернуть его вспять.

В ближайшие 10-15 лет ученые смогут не только остановить процесс старения, но и обернуть его вспять. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказал ученый-биохимик Александр Ходос.

«Я знаю секрет не молодости, а как сделать так, чтобы мы старели немножко медленнее. Секрет молодости, я надеюсь, нам, ученым, удастся открыть в ближайшие 10-15 лет», — заявил он.

Ходос дал шутливый совет всем желающим сохранить молодость: дождаться триумфа науки и не умереть в катастрофе или от какой-нибудь болезни.

«Есть интересная рекомендация — сейчас тем, кто живет, главное, от чего-нибудь не умереть: от автомобильной катастрофы, какого-нибудь теракта, не отравиться, или, не дай бог, от какой-нибудь болезни», — отметил ученый.

Прогнозы о том, что секрет вечной молодости удастся раскрыть в ближайшие 15 лет, дают также геронтологи — специалисты, изучающие процессы старения. Для многих ученых эта задача сейчас является приоритетом.

«Все, кто сегодня сможет себя сохранить, имеют очень хороший шанс дожить до того момента, когда у нас появится волшебная пилюля, и мы сможем не только остановить старение, что мы можем уже сейчас, но и развернуть это в обратную сторону», — добавил Ходос.

По его словам, у 60-летних может появиться возможность снова стать 25-30-летними. При этом Ходос надеется, что это станет возможно еще раньше.

