«Пять лет вместе»: Павел Табаков признался в любви своей избраннице

Павел Табаков отпраздновал пять лет отношений со своей возлюбленной

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

Вторая половинка актера старше его на шесть лет.

Актер Павел Табаков публично признался в любви своей избраннице, продюсеру Ксении Ермоленко. Романтическое послание знаменитость опубликовал на своей странице в социальных сетях.

Павел поделился снимком своей девушки, на котором ее взгляд обращен на морскую гладь.

«Ксения смотрит на наши пять лет вместе. Люблю тебя», — признался сын народного артиста СССР Олега Табакова.

Его вторая половинка тоже не упустила возможность поздравить Павла. Она поделилась фото, на котором целует бойфренда в щеку.

«Ровно пять лет назад подсел ко мне знакомиться на „Кинотавре“. С годовщиной, пирожок», — подписала пост Ермоленко.

Годовщину отношений они отпраздновали на курорте у морского побережья.

То, что Ксения, которая старше возлюбленного на шесть лет, и Павел встречаются, общественности стало известно еще четыре года назад. Однако подтверждать свой роман пара не спешила. Лишь в 2024-м появилась официальная информация об их отношениях.

