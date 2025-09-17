«Около 280 тысяч проклятий»: Басков рассказал о травле его матери из-за СВО

После начала СВО Николаю Баскову и его семье поступали сотни тысяч угроз

Фото, видео: © РИА Новости/Мария Девахина; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Артист уверен: те, кто находится в тылу, должны быть сильнее, чтобы российские бойцы в зоне спецоперации чувствовали поддержку.

Народному артисту РФ Николаю Баскову и его семье поступало огромное количество угроз после того, как он поддержал проведение специальной военной операции (СВО). Об этом он рассказал на пресс-конференции, посвященной проекту «Песни и кино — нашим героям» в МИА «Россия сегодня».

Как сказал артист, его личные номера телефонов «сливали» в сеть его украинские коллеги, с которыми он ранее работал. В частности, поступали угрозы его матери.

«Я был одним из первых артистов которые поддержали СВО. Я столкнулся с огромным количеством угроз, третировали мою мать, угрожали. Около 280 тысяч проклятий и всего остального после того, как мои коллеги-друзья с Украины, с которыми мы работали, стали выкладывать телефоны артистов, директоров», — говорит Басков.

Вся эта травля длилась безостановочно весь 2022 год, однако все это «сделало всех нас лишь сильнее», отметил певец. Многие артисты являются, как выразился Басков, «бойцами невидимого фронта», которые помогают стране в эти нелегкие времена, как могут — жертвуют деньги на гуманитарную помощь и выступают с концертами в зоне боевых действий.

«Люди просто по своей внутренне инициативе, душе понимают: мы должны быть рядом», — отметил Басков.

Артист также выразил благодарность российским воинам, благодаря которым мы имеем возможность жить мирной жизнью в таких обстоятельствах. Басков уверен, что «мы в тылу должны быть еще сильнее», чтобы бойцы чувствовали поддержку.

Ранее 5-tv.ru писал, что народные артисты РФ Николай Басков, Григорий Лепс и Лариса Долина выступят для раненых бойцов СВО. Концерты пройдут в разных регионах страны.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.