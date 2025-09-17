Сотрудники ФСБ задержали африканца за шпионаж в пользу Украины

Фото, видео: ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

Он собирал и передавал данные о военных объектах города Астрахани.

ФСБ России задержала гражданина одной из стран Северной Африки в Астрахани по подозрению в шпионаже в пользу военной разведки Украины, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Спецслужба уточнила, что задержанный поддерживал устойчивую связь через мессенджер Telegram с сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины. По заданию иностранного куратора он собирал и передавал сведения о военных объектах и объектах критической инфраструктуры Астрахани для дальнейшего использования иностранной разведкой в ущерб безопасности России.

Следственный отдел УФСБ по Астраханской области возбудил в отношении задержанного уголовное дело по статье 276 УК РФ (шпионаж), и ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. ФСБ продолжает проверку на возможные другие эпизоды его противоправной деятельности.

В ведомстве также отметили, что спецслужбы Украины продолжают активно искать исполнителей диверсий и терактов через интернет, социальные сети, Telegram и WhatsApp*, и призвали россиян быть бдительными и избегать общения с незнакомыми контактами в мессенджерах.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.