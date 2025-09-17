«Невероятные небожители»: Дубцова рассказала, как дети звезд относятся к СВО

Певица Ирина Дубцова рассказала о желании своего сына встать на защиту Родины

Артистка пояснила, что в окружении ее наследника поддерживающие ценности РФ друзья.

Многие дети артистов не покинули Россию после начала специальной военной операции (СВО), а, напротив, готовы пополнить ряды ее участников в случае необходимости. Об этом на пресс-конференции в рамках акции «Песни и кино — нашим героям» в МИА «Россия сегодня» рассказала певица Ирина Дубцова.

Исполнительница отметила, что ее сын сразу откликнулся на вызов времени и поддержал позиции Родины.

«Я мама 19-летнего парня, который мог бы все это время обращать внимание на что-то западное. Но он сам и его огромное количество друзей из разных социальных слоев этого не сделали», — отметила она.

При этом знаменитость сообщила, что ее наследник готов стать участником СВО.

«Если надо, мам, я пойду. Кто у меня? Только ты и бабушка», — передала слова молодого человека Ирина.

Звезда пояснила, что артисты такие же люди, поддерживающие Россию и ее ценности.

«У нас же артистов ругают за то, что мы — какие-то невероятные небожители. И все, что мы делаем, делаем абсолютно напоказ. Нет», — заключила Дубцова.

Ранее, писал 5-tv.ru, исполнители Николай Басков, Григорий Лепс и Лариса Долина выступят для раненых бойцов СВО.

