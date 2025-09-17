«Был вхож в семью»: Газманов потерял свои сбережения из-за мошенника

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Народный артист РФ и члены его семьи доверяли человеку, который их обманул.

Народный артист России Олег Газманов потерял все свои пенсионные сбережения из-за мошенника. Об этом 5-tv.ru рассказал Роман Кузьмин — адвокат исполнителя.

Музыкант дал взаймы все свои пенсионные сбережения Геворку Саркисяну, человеку, которого долгое время считал другом семьи. Однако деньги этот знакомый возвращать отказался.

«Геворк Саркисян стал вхожим в семью народного артиста, и в результате в 2019 году он сделал предложение Олегу Михайловичу (Газманову. — Прим. ред.) предоставить ему крупную сумму денежных средств для некой инвестиции», — уточнил юрист.

Он добавил, что сам певец ничего не инвестировал, а предоставил займ, так же как и его супруга. Куда именно должны были быть вложены сбережения знаменитости — неизвестно.

Саркисяну Газмановы доверяли, так как знали его несколько лет. Первым с ним познакомился приемный сын исполнителя Филипп. Геворк помогал молодому человеку с бизнесом и выступал в роли наставника.

«Он (Саркисян. — Прим. ред.) рассказывал про Соединенные Штаты Америки, про Францию, про Великобританию, что у него инвесторы находятся в Мексике, что все его инвесторы должны ему чуть ли не миллиарды. Наверное, еще чуть-чуть и подружился бы с Илоном Маском», — добавил Кузьмин.

Через год после того, как деньги были одолжены, знаменитость попросил отчитаться по полученным финансам и уплатить хотя бы проценты. Однако в ответ получил отказ, причиной которого стало отсутствие у Саркисяна средств. Знакомый певца пытался оправдаться, заявив, что в его финансовой несостоятельности виноваты пандемия COVID-19 и СВО. Якобы по этим причинам он не смог вывести деньги из США.

Когда появились подозрения в том, что артист и его жена могли стать частью мошеннической схемы, Газмановы обратились в Следственный комитет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Олег Газманов рассказал о семейном чате в мессенджере.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.