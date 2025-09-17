Первый за три года рейс из Москвы готовится принять аэропорт Краснодара

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Тимкив; 5-tv.ru

Билеты на самолет из Шереметьево раскупили очень быстро.

В Краснодаре сегодня готовятся встретить первый за три года регулярный рейс из Москвы. В столицу Кубани самолет вылетел из Шереметьево. Пассажиры восприняли новость с энтузиазмом. Билеты раскупили мгновенно

«Мне дочка позвонила, сказала, Краснодар открыли, мам, я тебе куплю билеты. Быстро купили в этот же день. Я очень рада. Это была спонтанная поездка», — поделилась пассажирка рейса SU-1256 Людмила Куклева.

«Я лечу домой, возвращаюсь с командировки. Раньше через Сочи добирались, сначала на „Ласточке“, потом через аэропорт. Последний раз вот через Минводы. Сейчас мы очень рады, что будем напрямую домой летать», — рассказала пассажирка рейса SU-1256 Юлия Проскурина.

В ближайшее время добраться до Краснодара по воздуху можно будет также из Петербурга. А значит, спланировать командировку или отпуск станет проще.

Еще раньше авиаперевозчики возобновили полеты в Геленджик. Там открылся новый уникальный аэропорт. Пассажирам теперь доступен большой терминал — в нем 13 стоек регистрации, гавань может принимать около десяти самолетов в день.

