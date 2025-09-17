ОРВИ шагает по стране: на больничном уже более 700 человек

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Заболеваемость среди школьников за неделю выросла на 100%.

Россию может ждать новый локдаун. И дело вовсе не в коронавирусе. Причина — в слишком ранней вспышке заболеваемости ОРВИ и гриппом. Только за прошлую неделю число заразившихся увеличилось сразу на 64%.

Сейчас на больничном — более 700 тысяч человек. Насколько реальна перспектива удаленной учебы и работы — узнала корреспондент «Известий» Анастасия Харченко.

Сезон отпусков закончился, люди массово возвращаются на рабочие места, дети — в школы и детские сады. Вместе с тем в геометрической прогрессии растет и заболеваемость ОРВИ. Причем, в зоне риска может оказаться каждый. Цифры шокируют: всего за неделю ОРВИ заболело почти 700 тысяч человек. Кроме того, никуда не исчез и COVID-19: свыше 15 тысяч новых заражений по всей стране.

Наиболее уязвимой группой оказались школьники. Заболеваемость среди них за неделю выросла на 100%. В некоторых классах одной из якутских школ в самый разгар учебного дня на месте только учитель, уроки проводят дистанционно.

«Мы с 9 сентября закрыли уже пять классов. Это около 200 детей находятся на карантине. На мой взгляд, это самый ранний срок введения карантина. Ранее такого не было», — отметила заместитель директора по воспитательной работе МОБУ Гимназии «Центр глобального образования» Иляна Тейшану.

На дистант переводят классы и в других регионах, карантин в школах уже частично ввели в Челябинской и Свердловской областях, Удмуртии и Санкт-Петербурге. Полупустые сейчас и детские сады. Зато палаты в инфекционных больницах переполнены.

Врачи называют это предвестником еще более масштабной волны ОРВИ и гриппа. Заговорили даже о возможном локдауне. Заболевших уже немало, а ведь это только начало осени.

«В ближайшие месяцы заболеваемость будет расти. Насколько сильно, предсказать невозможно, но если опираться на данные 2023 и 2024 года, то самый большой пик заболеваемости будет либо в ноябре–декабре, либо в феврале–марте», — рассказал врач-инфекционист Нижегородского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и Приволжского окружного медицинского центра Данила Пименов.

Не исключено, что реальное число заболевших куда больше. 700 тысяч случаев — только официальная статистика, но больничный оформляют далеко не все.

«Начиналось все с температуры, повышенная температура, выше 38. И так как у меня есть ребенок, я больше всего опасаюсь, что она тоже заболеет, она у меня школьница. Уже неделю ничего не проходит. Но больничный я не беру, потому что нужно работать», — рассказала жительница Симферополя Гульнара Каримова.

Сами врачи уверяют, что это сезонная история, а причин для беспокойства и вовсе нет.

«Обычные показатели повышения заболеваемости это, как всегда, осенний-зимний период. В настоящее время мы не видим особого подъема заболеваемости, даже среди детского населения», — сообщила заместитель главврача по поликлинической работе ГБУЗ РК «Симферопольская городская клиническая больница № 7» Тамара Шишова.

Чтобы избежать заражения, специалисты рекомендуют не посещать места массового скопления людей и чаще дезинфицировать помещения. Впрочем, самый действенный способ защиты от ОРВИ все же один.

«Вакцинация — это единственная профилактика против вирусных инфекций. Надо сказать, против вирусных инфекций лечения не существует, если мы говорим о респираторных вирусных инфекциях, они не лечатся, мы лечим только симптомы», — подчеркнул врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Сейчас критические значения заболеваний еще не пройдены. Быть ли локдауну и частичному переводу на удаленку, пока непонятно. Решение о введении ограничений предстоит принимать Рспортребнадзору.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.