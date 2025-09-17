Ничего не видно: российские регионы окутал густой туман

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Видимость до нескольких десятков метров упала на Урале и в Сибири.

Не видно ни дорог, ни домов. Несколько российских регионов этим утром утонули в непроглядном тумане.

В Новосибирске видимость упала до нескольких десятков метров. Водителям приходится увеличивать дистанцию и снижать скорость. Предельно внимательными просят быть и пешеходов. Густая пелена окутала улицы и дворы. Из-за тумана в аэропорт Толмачево с опозданием прибывают около двух десятков рейсов.

Жалуются на плохую видимость и жители Урала. На свердловской трассе водители дополнительно включают аварийку.

Ранее 5-tv.ru писал, когда в Москве может выпасть первый снег. Чаще всего снежные осадки наблюдаются в октябре. В среднем, как отметил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, в этом месяце легкий снежный покров накрывает столичные дороги пять раз.

Плотный снежный покров может образоваться в конце ноября.

