Ничего не видно: российские регионы окутал густой туман

Несколько российских регионов окутал густой туман
Видимость до нескольких десятков метров упала на Урале и в Сибири.
Не видно ни дорог, ни домов. Несколько российских регионов этим утром утонули в непроглядном тумане.
В Новосибирске видимость упала до нескольких десятков метров. Водителям приходится увеличивать дистанцию и снижать скорость. Предельно внимательными просят быть и пешеходов. Густая пелена окутала улицы и дворы. Из-за тумана в аэропорт Толмачево с опозданием прибывают около двух десятков рейсов.
Жалуются на плохую видимость и жители Урала. На свердловской трассе водители дополнительно включают аварийку.
Ранее 5-tv.ru писал, когда в Москве может выпасть первый снег. Чаще всего снежные осадки наблюдаются в октябре. В среднем, как отметил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, в этом месяце легкий снежный покров накрывает столичные дороги пять раз.
Плотный снежный покров может образоваться в конце ноября.
