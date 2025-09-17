«Трамп договорится»: Зеленский заявил о готовности Украины остановить огонь
Владимир Зеленский заявил о готовности Украины остановить огонь
Фото: Reuters/Alina Smutko
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Лидер киевского режима дал интервью британскому телеканалу.
Украина готова прекратить огонь. Об этом заявил лидер киевского режима Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News.
«Мы надеялись, что президент Трамп (Дональд Трамп — президент США. — Прим. ред.) договорится о прекращении огня. Мы готовы к прекращению огня», — сказал Зеленский.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что глава Белого дома рассказал, почему президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский не могут провести прямые переговоры. По мнению американского лидера, главам двух стран мешает «взаимная неприязнь» и «неизмеримая ненависть». Поэтому участие Трампа, по его же мнению, в переговорном процессе необходимо.
Глава киевского режима также заявлял, что Украина готова к переговорам в Москве как в двустороннем, так и в трехстороннем формате. Но встреча должна проходить только при участии лидеров стран, а не «технических команд».
Кроме того, президент США утверждал, что и Незалежной придется пойти на сделку с Россией, чтобы иметь возможность сесть за стол переговоров с Путиным. Также на уступки вынуждена будет пойти и Европа.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.