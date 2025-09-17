Фото: Reuters/Alina Smutko

Лидер киевского режима дал интервью британскому телеканалу.

Украина готова прекратить огонь. Об этом заявил лидер киевского режима Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News.

«Мы надеялись, что президент Трамп (Дональд Трамп — президент США. — Прим. ред.) договорится о прекращении огня. Мы готовы к прекращению огня», — сказал Зеленский.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что глава Белого дома рассказал, почему президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский не могут провести прямые переговоры. По мнению американского лидера, главам двух стран мешает «взаимная неприязнь» и «неизмеримая ненависть». Поэтому участие Трампа, по его же мнению, в переговорном процессе необходимо.

Глава киевского режима также заявлял, что Украина готова к переговорам в Москве как в двустороннем, так и в трехстороннем формате. Но встреча должна проходить только при участии лидеров стран, а не «технических команд».

Кроме того, президент США утверждал, что и Незалежной придется пойти на сделку с Россией, чтобы иметь возможность сесть за стол переговоров с Путиным. Также на уступки вынуждена будет пойти и Европа.

