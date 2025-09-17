«Я была хорошей»: мать перерезала горло пятилетней дочери за сходство с куклой

Фото: www.globallookpress.com/ Nick Wagner

По словам женщины, ее ребенок был «злым» и напоминал персонажа фильма ужасов.

Пятилетняя девочка Николь Брэдшоу-Таун была доставлена в больницу с перерезанным горлом и головой, обернутой в мешок для мусора. Это сделала с ребенком собственная мать, Мелисса Таун, сообщает People.

Женщина призналась в совершении преступления и заявила полиции, что ребенок был «злым».

Окружной шериф Харриса Эд Гонсалес сообщил, что Таун отвезла девочку в парк и там напала на нее. По словам прокуратуры, во время нападения Николь умоляла мать не убивать ее.

«Я была хорошей», — повторяла Николь.

Мелисса перерезала горло дочери, а затем обернула ее голову в пластиковый мешок, чтобы задушить, так как девочка все еще была жива. После этого женщина с телом ребенка в мешке пришла в больницу, где медсестра обнаружила Николь уже мертвой.

Прокуроры указывают, что у Мелиссы Таун есть диагноз шизофрении, и она утверждала, что девочка была «злой» и сравнивала ее с персонажем фильма ужасов Чаки. Женщина, у которой есть еще трое детей, была оправдана судом по причине невменяемости и теперь будет находиться в государственном психиатрическом учреждении.

Тетя Николь создала в интернете сбор средств на похороны, описывая племянницу как «слишком особенную» и «слишком хорошую для этой земли». Отец девочки вспоминает ее как «самую милую маленькую девочку», которая была полна любви и имела ярко-голубые глаза, полные любопытства.

