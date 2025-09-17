После ночных атак ЦАХАЛ в секторе Газа погибли 12 человек

Фото: www.globallookpress.com/Omar Ashtawy

Израиль 16 сентября начал наземную операцию на территории анклава.

После ночных атак Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа погибли 12 человек. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

«12 человек погибли от израильского огня», — проинформировало СМИ.

По данным телеканала, семеро из них потеряли жизни непосредственно в самом городе Газа.

С 16 сентября ЦАХАЛ начал наземную операцию по оккупации этого сектора. Данные действия сопровождаются массированными ударами по всей территории анклава. По сообщениям Минобороны Израиля, атаки по Газе продолжатся до тех пор, пока не будет разгромлено палестинское движение ХАМАС и не будут освобождены заложники.

Израильская операция получила поддержку США. Но при этом была осуждена комиссией ООН по расследованию событий на оккупированных палестинских территориях. Организация признала действия Тель-Авива в анклаве геноцидом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что десятки танков и бронемашин Израиля пересекли границу сектора Газа. Это несмотря на то, что с атакуемых территорий не успели эвакуироваться более 300 тысяч человек.

