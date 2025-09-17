Петр Дранга и Агата Муцениеце впервые появились вместе на публике после свадьбы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Они посетили день рождения общей подруги, благодаря которой познакомились.

Актриса Агата Муцениеце и музыкант Петр Дранга впервые появились на публике после свадьбы. Супруги посетили день рождения общей подруги, дизайнера Олеси Шиповской. Снимок с праздника был опубликован в соцсетях и быстро разошелся по сетевым каналам. По информации некоторых источников, именно Шиповская познакомила Агату и Петра.

Муцениеце и Дранга три недели назад тайно поженились, устроив скромную церемонию только для самых близких. Торжество прошло без лишнего шума и внимания прессы. Пара решила сохранить событие в тайне, поэтому на свадьбе не было ни журналистов, ни фотографов. Сейчас Муцениеце и Дранга готовятся к важному этапу в жизни — у супругов скоро родится дочь.

Супруги стали владельцами загородного дома в одном из престижных подмосковных поселков. Он давно известен как место проживания многих знаменитостей. Новыми соседями Муцениеце и Дранги окажутся Гарик Харламов, Дмитрий Нагиев, Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук, а также народная артистка России Мария Миронова.

Жилой комплекс отличается высоким уровнем комфорта. Территория поселка находится под охраной и работает по пропускной системе. Дома выполнены в европейском архитектурном стиле, а для прогулок предусмотрены парковые зоны и озера.

Для жителей создана полноценная инфраструктура. Здесь открыты спортивные клубы, работают рестораны и кафе, а также детский сад для семей с маленькими детьми.

