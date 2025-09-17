«Тщательно скрываем»: Стоцкая раскрыла правду о родстве своих детей с Киркоровым

Стоцкая ответила на слухи о внешнем сходстве своих детей с Киркоровым

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Официально отцом является Сергей Абгарян, однако поклонники постоянно ставят этот факт под сомнение.

Актриса Анастасия Стоцкая заявила, что не стала бы скрывать, если бы народный артист РФ Филипп Киркоров был отцом ее детей.

«Это очень странно, зачем мне это скрывать, если бы это было так. Один вопрос: если отец — Филипп Киркоров, то почему мы молчим и так тщательно это скрываем, объясните», — обратилась она к журналистам издания Super.

Отцом детей Стоцкой официально является ресторатор Сергей Абгарян, за которого певица вышла замуж в 2010 году. Через год после свадьбы у пары родился сын Александр, а спустя несколько лет — дочь Вера. Развод официально был оформлен в марте 2023 года, хотя по факту семейные отношения прекратились значительно раньше.

Ранее Киркоров признался, что не справляется с программой по математике за пятый класс.

По словам певца, он не помогает своим детям — дочери Алле-Виктории и сыну Мартину — с выполнением домашних заданий, так как его знаний для этого уже недостаточно. Артист отметил, что, открывая учебники по математике за четвертый и пятый класс, он совершенно не понимает заданий.

Киркоров напомнил, что в школьные годы окончил учебное заведение с золотой медалью, однако сейчас даже не представляет, каким образом ему удалось этого достичь. По признанию исполнителя, тогда его выручала простая зубрежка: он заучивал все билеты перед экзаменами. Теперь же, как отметил артист, эти знания давно не сохранились.

