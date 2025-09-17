Фото, видео: www.globallookpress.com/PRESIDENT OF UKRAINE; 5-tv.ru

Из-за невозможности провести выборы, Банковая свободно продвигает непопулярные в народе решения.

Окружение Зеленского стремительно теряет связь с реальностью. И его следовало бы заменить, об этом пишет авторитетный журнал Foreign Policy.



Отмечают: так как выборы заморожены военным положением, Банковая без страха продвигает непопулярные среди населения решения. Скандал вокруг антикоррупционного бюро, которое Киев летом пытался переподчинить Службе безопасности Украины, хоть и обострил проблему, в итоге, не повлиял на руководство страны.

Да, массовые протесты не дали провести реформу. Но теперь СБУ воюют против антикоррупционеров уголовными делами. Так, силовики предъявили новые обвинения сотруднику НАБУ, которого подозревают чуть ли не в связях с Россией. Впрочем, доказательства пока весьма сомнительны. Многие отметили, что на фото экрана телефона задержанного противоречивые данные. Каким-то образом два разных разговора в Telegram проходили одновременно.

