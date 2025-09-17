Огурчики или помидорчики? Какие закрутки чаще всего готовят на зиму россияне

Россияне на зиму чаще всего готовят закрутки из кабачков и помидоров

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Любители домашней еды активно ищут рецепты заготовок и закусок в интернете.

Самыми популярными среди россиян оказались закрутки из кабачков и помидоров. Такой вывод сделали журналисты издания Газета.ру, исходя из результатов исследования медиаплатформы Food.ru. Выяснилось, что с 2021 года люди читали материалы о заготовках больше десяти миллионов раз, а также добавили понравившиеся рецепты в избранное 38 тысяч раз. За год число просмотров выросло на 23%.

Лидирующая позиция в рейтинге закруток досталась блюдам из кабачков. Статьи с инструкциями по консервации этого овоща набрали больше 2,6 миллиона просмотров. Российские гурманы любят кабачки за универсальность и простор для кулинарного творчества. Их и маринуют, и икру готовят, и салаты.

Помидорчики заняли второе место — статьи о них прочитали 2,2 миллиона раз. Пользователи искали и классические рецепты солений (180 тысяч просмотров), но наибольший интерес проявили к соусам. Более полутора миллионов просмотров собрали статьи о соусах и салатах (438 тысяч).

Закуски, которые всегда есть в холодильнике на случай прихода гостей, — это удобно. Поэтому россияне с удовольствием их готовят на зиму, например, «ленивое лечо по-цыгански» или салат из огурцов. Еще одна звезда кулинаров — капуста. Заготовки из нее оказались на первом месте по количеству добавлений в избранное — маринование и квашение собрали в сумме 2,5 тысячи сохранений.

