Большинству лекарств особые условия не нужны: как правильно хранить таблетки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Соблюдение рекомендованных условий хранения гарантирует долгую жизнь препаратов и их безопасность.

Большую часть лекарств в вашей аптечке можно без опасений хранить в домашних условиях. Подойдет ванная комната, если она достаточно хорошо вентилируется и там не слишком влажно. Об исключениях, требующих внимания, журналистам Life.ru рассказал эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов.

Он подчеркнул, что условия всегда указаны на упаковке — их нужно изучать и соблюдать. Некоторые препараты нужно оставлять в холодильнике, а герметичные блистеры, например, не страшно держать и в помещении с повышенной влажностью.

А вот таблетки в баночках и капсулы, растворяющиеся в желудке при контакте с водой, требуют бдительности и внимательного прочтения инструкции. Главным будет требование о соблюдении температурного режима. Нужно следить за герметичностью крышки, не стоит выбрасывать вложенные производителем саше с влагопоглощающими агентами, ведь они помогают препарату оставаться сухим.

Важное правило касается отопительных приборов и стационарных батарей — рядом с ними никаких медикаментов быть не должно. Шкафчик с аптечкой лучше расположить в другом конце комнаты, иначе лекарства могут потерять полезные свойства от избытка тепла.

Как подчеркнул Николай Беспалов, следование инструкции — залог вашей безопасности. В большинстве случаев это несложно, надо только обеспечить нужную температуру и герметичность.

Ранее 5-tv.ru выяснял, почему Минздрав лишил регистрационного удостоверения 28 известных лекарств.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.