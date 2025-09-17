Большинству лекарств особые условия не нужны: как правильно хранить таблетки
Фармацевт Беспалов: Медикаменты не должны находиться близ отопительных приборов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Соблюдение рекомендованных условий хранения гарантирует долгую жизнь препаратов и их безопасность.
Большую часть лекарств в вашей аптечке можно без опасений хранить в домашних условиях. Подойдет ванная комната, если она достаточно хорошо вентилируется и там не слишком влажно. Об исключениях, требующих внимания, журналистам Life.ru рассказал эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов.
Он подчеркнул, что условия всегда указаны на упаковке — их нужно изучать и соблюдать. Некоторые препараты нужно оставлять в холодильнике, а герметичные блистеры, например, не страшно держать и в помещении с повышенной влажностью.
А вот таблетки в баночках и капсулы, растворяющиеся в желудке при контакте с водой, требуют бдительности и внимательного прочтения инструкции. Главным будет требование о соблюдении температурного режима. Нужно следить за герметичностью крышки, не стоит выбрасывать вложенные производителем саше с влагопоглощающими агентами, ведь они помогают препарату оставаться сухим.
Важное правило касается отопительных приборов и стационарных батарей — рядом с ними никаких медикаментов быть не должно. Шкафчик с аптечкой лучше расположить в другом конце комнаты, иначе лекарства могут потерять полезные свойства от избытка тепла.
Как подчеркнул Николай Беспалов, следование инструкции — залог вашей безопасности. В большинстве случаев это несложно, надо только обеспечить нужную температуру и герметичность.
