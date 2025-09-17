FPV-дроны уничтожили блиндаж с боевиками ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Мирный; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Применение беспилотников позволяет поражать цели на значительных расстояниях.

На Ореховском направлении в Запорожской области операторы FPV-дронов гвардейской 58-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» успешно поразили укрепленный блиндаж с боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Благодаря слаженной работе расчетов БПЛА, разведка оперативно выявляет позиции противника и передает координаты на пункты управления, что позволяет наносить точные огневые удары как по живой силе, так и по технике. Ежедневно операторы FPV-дронов наносят ущерб противнику, снижая его боевой потенциал и способствуя продвижению штурмовых групп.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.